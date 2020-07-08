«Спартак» — «Локомотив»: Алексей Миранчук реализовал пенальти

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол, реализовав 11-метровый в матче со «Спартаком».

На 40-й минуте Миранчук с правого края влетел в штрафную, где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и прихватил Миранчука. Хавбек «Локомотива» с пенальти уверенно пробил в верхний угол.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



Встреча команд в первом круге прошла 27 октября 2019 года в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.



«Спартак», набрав 32 очка в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (49) располагается на второй строчке.