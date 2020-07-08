«Спартак» — «Локомотив»: Тедеско получил две жёлтые карточки и был удалён

В матче 27-го тура чемпионата России «Спартак» принимает «Локомотив». встреча в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 45-й минуте матча — ничья (1:1).



На 41-й минуте главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско что-то высказал арбитрам и получил две жёлтые карточки подряд. Перед тем как уйти, Тедеско толкнул резервного судью и ударил по монитору VAR.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входят ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



Встреча команд в первом круге прошла 27 октября 2019 года в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.