Гончаренко: после второго гола ЦСКА «Оренбург» перестал верить в свои силы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:0).



«Может опять показаться, что игра далась нам легко. Тем не менее было напряжение у наших ворот, были подходы, было жарко. Только после второго забитого мяча мы стали более раскрепощённо играть, а „Оренбург“ перестал верить в свои силы. Мы провели много хороших атак. Конечно, сказалось и то, что „Оренбург“ очень обескровлен», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

«Оренбург», в 27 турах набрав 23 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», досрочно оформивший чемпионский титул.