«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в домашнем матче АПЛ со счётом 5:0
В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед». встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Голы за «горожан» забили Гариэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и игрок «Ньюкасла» Федерико Фернандес, который отправил мяч в собственные ворота.
«Манчестер Сити» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (43) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно оформивший чемпионский титул.
В других матчах тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1, а «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
08 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Жезус – 10' 2:0 Марез – 21' 3:0 Фернандес – 58' (автогол) 4:0 Сильва – 65' 5:0 Стерлинг – 90+1'
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
08 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Родригес – 38'
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