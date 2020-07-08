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Дзюба прокомментировал видео с Азмуном из раздевалки

Дзюба прокомментировал видео с Азмуном из раздевалки
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Сочи» (2:1) объяснил шутку с форвардом Сердаром Азмуном после завоевания чемпионства.

«Что было с Сердаром в раздевалке? Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в «Твиттере» журналиста Михаила Моссаковского.

После матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» после слов о Дзюбе
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