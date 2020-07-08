«Ростов» проиграл «Уфе» в домашнем матче РПЛ
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 27-й минуте матча счёт открыл защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич. Во втором тайме, на 68-й минуте, главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил в ворота ростовчан пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Через 7 минут нападающий Вячеслав Кротов вывел гостей вперёд.
«Уфа» набрала 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) — на 5-м месте.
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