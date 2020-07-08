Гол Лосано принёс «Наполи» победу в матче с «Дженоа»

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в матче забил Дрис Мертенс с передачи Лоренцо Инсинье в добавленное к первому тайму время. на 49-й минуте Эдоардо Гольданига сравнял счёт, ему ассистировал Лассе Шоне. Победный гол забил Ирвин Лосано на 66-й минуте с передачи Фабиана Руиса.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). Ему помогали ассистенты Джованни Баччини и Антонио Санторо (Италия). Резервный судья — Марко Пиччинини.

После 31 тура «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, набрав 51 очко. «Дженоа» (27) — на 18-м месте.

В другом матче Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).