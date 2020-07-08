Юрий Сёмин — о матче «Спартак» — «Локомотив»: очки поделили, хорошо
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
«Очки поделили, хорошо», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (50) — на втором месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионский титул.
- 8 июля 2020
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