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Шамиль Газизов назначен гендиректором «Спартака»

Шамиль Газизов назначен гендиректором «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе».

В ближайшее время управленец приступит к выполнению обязанностей.

Ранее было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.

Напомним, «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, работавшего в московском клубе с мая 2019 года.

Сообщалось, что Газизов является одним из основных кандидатов на пост генерального директора «Спартака». Московский клуб интересовался и бывшим гендиректором «Монако» Вадимом Васильевым.

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