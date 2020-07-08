Шамиль Газизов назначен гендиректором «Спартака»
Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе».
В ближайшее время управленец приступит к выполнению обязанностей.
Ранее было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.
Напомним, «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, работавшего в московском клубе с мая 2019 года.
Сообщалось, что Газизов является одним из основных кандидатов на пост генерального директора «Спартака». Московский клуб интересовался и бывшим гендиректором «Монако» Вадимом Васильевым.
«Спартак» может купить хавбека «Уфы» в случае прихода Газизова
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