Гончаренко: победу в матче с «Оренбургом» посвящаю маме
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил игроков московской команды и посвятил победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:0) ушедшей из жизни накануне маме.
«Слова благодарности команде. В том числе за то, что в такой тяжёлый момент меня поддержали. Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком. После каждой игры она мне звонила и поздравляла, если удачно сыграли, где-то критиковала. Спасибо ребятам за то, что сегодня победили», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.
«Оренбург», набрав 23 очка в 27 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Зенит».
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