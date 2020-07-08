Гончаренко: победу в матче с «Оренбургом» посвящаю маме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил игроков московской команды и посвятил победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:0) ушедшей из жизни накануне маме.

«Слова благодарности команде. В том числе за то, что в такой тяжёлый момент меня поддержали. Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком. После каждой игры она мне звонила и поздравляла, если удачно сыграли, где-то критиковала. Спасибо ребятам за то, что сегодня победили», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург», набрав 23 очка в 27 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Зенит».