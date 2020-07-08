Федун: с Цорном расстались по-хорошему. Благодарен ему за всё, что он сделал

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба.

«Не комментирую внутреннюю кухню, с Цорном мы расстались по-хорошему. Благодарен ему за всё, что он сделал», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Вчера, 7 июля, «Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора красно-белых. Специалист занимал этот пост с 2019 года.

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию «Чемпионата» о назначении генеральным директором клуба Шамиля Газизова, работавшего на аналогичной должности в «Уфе».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 27 матчах московская команда одержала 9 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.