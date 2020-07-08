Тедеско: судьи убивают «Спартак» каждую игру

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1).
«До последнего момента не был уверен, идти ли на пресс-конференцию. Я шокирован матчем. Уважаю работу судей. Это очень сложное дело. Но сегодня было дерби. Много эмоций. Судьям надо уважать работу рефери. Всё, что произошло сегодня, постоянно происходит со «Спартаком».
В соперниках был «Локо» — команда близка к Лиге чемпионов. И в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Промолчу про сам факт пенальти, но Умаров до этого сыграл чисто в мяч против Марио, а судья свистнул фол в пользу «Локо», что привело к пенальти.
Мы играли с детьми. Если они не будут играть в тело, то нас будут убивать. Судьи убивают нас каждый матч. Не в первый раз против нас такое. Ситуация с Айртоном, Бакаевым — почему судьи не обратятся к VAR? А против нас VAR всегда используют. 8 желтых у Бакаева. Как это? Почему? Бакаев что, жёсткий игрок? Сюрприз ли это перед матчем «Сочи»? Все время принимаются решения против нас. И это не в одном матче, а постоянно. Таких случаев очень много", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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