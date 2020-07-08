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Федун: кто сейчас не в стеснённых финансовых условиях, кроме одного клуба?

Федун: кто сейчас не в стеснённых финансовых условиях, кроме одного клуба?
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о финансовом положении московского клуба.

«Вы прекрасно понимаете, что после девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15–20 процентов бюджета. „Спартак“ будет существовать в стесненных финансовых условиях? А кто сейчас не в них, кроме одного клуба? Но посмотрите, бюджет „Уфы“ и „Спартака“ отличается в пять-шесть раз. А результаты похожи. Значит, у нас потенциал в 5–6 раз выше», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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