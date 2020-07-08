Федун заявил, что Тедеско продолжит тренировать «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал будущее главного тренера Доменико Тедеско в московском клубе.

«С Тедеско встречался и сказал ему: «Я в тебя верю». Вы видели, игра сегодня была правильной. Остаётся ли он на следующий сезон? Да», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее Федун ранее подтвердил информацию «Чемпионата» о назначении генеральным директором клуба Шамиля Газизова, а ранее в отставку был отправлен Томас Цорн, который работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.