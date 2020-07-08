Тедеско: был удивлён, что Цорн ушёл из «Спартака». Он нам очень помогал
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) прокомментировал уход Томаса Цорна с поста генерального директора московской команды.
«Был удивлен, что Цорн ушёл из клуба. Цорн меня пригласил в «Спартак». Он очень нам помогал — был и на теории, и в разговорах с игроками. Очень интеллигентный и умный человек. У него большое будущее, уверен. Мы должны принять это решение. Это бизнес. Ничего личного. Я же был сконцентрирован на «Локомотиве». Конечно, повторю, в нашей команде молодые ребята, каждый воспринимает информацию по-своему. Все люди разные. Но ребята бились и взяли важное очко», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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