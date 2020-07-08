Николич: удаление Тедеско меня не интересует, это проблема «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал удаление наставника «Спартака» Доменико Тедеско в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

«Меня не очень интересует удаление Тедеско. Это проблемы «Спартака» и их тренера. Вот и всё, что могу сказать», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



На 38-й минуте спартаковцы открыли счёт. Красно-белые провели атаку левым флангом, Айртон аккуратно навесил в штрафную, Эсекьель Понсе опередил Станислава Магкеева и головой переправил мяч в дальний угол ворот.



Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт, реализовав 11-метровый. На 40-й минуте Миранчук с правого края влетел в штрафную, где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и прихватил Миранчука. Хавбек «Локомотива» с пенальти уверенно пробил в верхний угол. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удалён за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти.