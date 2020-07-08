Газизов заплакал во время прощания с «Уфой»

Комментатор Роман Нагучев сообщил, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов эмоционально попрощался с башкирской командой.
«Шамиль Газизов только что попрощался с командой и заплакал на фразе «Спасибо, ребята, вы лучшие», — написал Нагучев в своём »Твиттере".
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию «Чемпионата» о назначении генеральным директором клуба Газизова. На этой неделе Газизов приступит к работе в московском клубе.
Ранее было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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