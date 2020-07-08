Тедеско: мне нечего сказать руководителю «Зенита». У «Спартака» свои цели в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в Кубке России, а также отметил, что не видел ролика с нападающими петербургского клуба Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
«Не видел ролика с игроками „Зенита“. Мне нечего сказать на этот счёт. И нечего ответить руководителю „Зенита“. У нас свои цели и задачи. Наша цель — выйти в финал Кубка России и сделать этот сезон великим. „Зенит“, возможно, лучшая команда в России. Но мы молоды и голодны», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
После матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, где нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».
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