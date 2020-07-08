Дзюба: недоброжелатели, потерпите чуть-чуть. Мы стали чемпионами заслуженно

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после получения золотых медалей чемпионата России.



«Самое главное, что победили. Было много некрасивых разговоров, но мы лишний раз доказали, что мы за честный футбол. Мы всё доказали скептикам. Хотели порадовать публику. Побеждать никогда не устаешь.

Сейчас очень выжаты. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Без них, без их драйва невозможно играть в футбол. Не знаю, как за рубежом люди играют. Хорошо, что у нас хотя бы 10 процентов разрешили, хотя сейчас непростое время. Всех болельщиков «Зенита» — с победой. Все наши недоброжелатели, крепитесь, потерпите чуть-чуть, мы стали чемпионами заслуженно", — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Дзюба после матча с «Сочи» (2:1) также объяснил шутку с форвардом Сердаром Азмуном после завоевания чемпионства.