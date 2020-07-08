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Джикия: Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол нам придётся заказывать

Джикия: Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол нам придётся заказывать
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об удалении главного тренера московской команды Доменико Тедеско в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«Насчёт судейства лучше ничего не говорить. Понятно, что от нас зависит, как мы будем играть. Мы добиваемся результата, играем. Понятно, что после „Тамбова“ о судьях говорить неправильно. „Спартак“ должен обыгрывать „Тамбов“. Футболисты ошибаются, судьи ошибаются. Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол нам придётся заказывать. Посмотрим, как будет, сколько матчей он пропустит. Без тренера, конечно, тяжело.

Маслов и Гапонов — молодцы. Считаю, хорошо справились сегодня. Они прибавляют, прогрессируют. Огромные молодцы, рад, что появляется конкуренция в этой зоне. Никита Баженов сказал, что у команды нет лидера? Ну ему виднее сверху, наверное, сидеть и говорить", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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