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Джикия — о словах Медведева: не стоит на такое переходить

Джикия — о словах Медведева: не стоит на такое переходить
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) высказался о словах генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором «Зенит» обеспечил себе чемпионский титул, в Сети появилось вирусное видео, где нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

«Не сказал бы, что думаем только о матче в Питере сейчас. Слова гендиректора „Зенита“ читал. Неприятно, когда такое говорят. Понятно, что говорится на эмоциях, но не стоит на такое переходить. Будем с ними играть 19 июля, посмотрим. Есть желание сыграть и победить. Всё остальное на втором плане», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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