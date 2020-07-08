«Краснодар» вышел на чистое второе место по потерянным очкам
После ничьей «Спартака» и «Локомотива» (1:1) в 27-м туре РПЛ «Краснодар» вышел на второе место в турнирной таблице по потерянным очкам.
В этом сезоне «Краснодар» упустил 30 очков, «Локомотив» — 31 очко. Лидером чемпионата по потерянным очкам является «Зенит» (16).
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (50) — на втором месте. У «Краснодара» (45), который располагается на четвёртом месте, есть два матча в запасе. Завтра, 9 июля, краснодарцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом», Тедеско удалили в первом тайме
- 9 июля 2020
-
00:22
-
00:18
-
00:11
- 8 июля 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:51
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
23:01
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:39
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
21:56
-
21:54
-
21:46
-
21:46
Партнерский контент