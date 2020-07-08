«Краснодар» вышел на чистое второе место по потерянным очкам

После ничьей «Спартака» и «Локомотива» (1:1) в 27-м туре РПЛ «Краснодар» вышел на второе место в турнирной таблице по потерянным очкам.

В этом сезоне «Краснодар» упустил 30 очков, «Локомотив» — 31 очко. Лидером чемпионата по потерянным очкам является «Зенит» (16).

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (50) — на втором месте. У «Краснодара» (45), который располагается на четвёртом месте, есть два матча в запасе. Завтра, 9 июля, краснодарцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».