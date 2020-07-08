Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» вышел на чистое второе место по потерянным очкам

«Краснодар» вышел на чистое второе место по потерянным очкам
Футбол / РПЛ 0

После ничьей «Спартака» и «Локомотива» (1:1) в 27-м туре РПЛ «Краснодар» вышел на второе место в турнирной таблице по потерянным очкам.

В этом сезоне «Краснодар» упустил 30 очков, «Локомотив» — 31 очко. Лидером чемпионата по потерянным очкам является «Зенит» (16).

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (50) — на втором месте. У «Краснодара» (45), который располагается на четвёртом месте, есть два матча в запасе. Завтра, 9 июля, краснодарцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом», Тедеско удалили в первом тайме
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020