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«Аталанта» обыграла «Сампдорию» и поднялась на третье место в Серии А

«Аталанта» обыграла «Сампдорию» и поднялась на третье место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Сампдорию». встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 75-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Рафаэл Толой. Через 10 минут нападающий Луис Мурьель упрочил преимущество хозяев в счёте…

«Аталанта» набрала 66 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (32) — на 16-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 31 матче набравший 75 очков. В тройку лидеров также входит римский «Лацио» (68).

В других матчах тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Парму» со счётом 2:1, «Болонья» дома проиграла «Сассуоло» (0:2), а «Торино» обыграл «Брешию» (3:1).

Италия - Серия А. 31-й тур
08 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Толой – 75'   2:0 Мурьель – 85'
Италия - Серия А. 31-й тур
08 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
0:1 Куцка – 9' (пен)   1:1 Мхитарян – 43'   2:1 Верету – 57'
Италия - Серия А. 31-й тур
08 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Берарди – 41'   0:2 Гараслин – 56'   1:2 Бэрроу – 90+1'
Италия - Серия А. 31-й тур
08 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
3 : 1
Брешия
Брешия
0:1 Торрегросса – 21'   1:1 Матею – 48' (автогол)   2:1 Белотти – 58'   3:1 Дзадза – 86'
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