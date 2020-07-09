«Аталанта» обыграла «Сампдорию» и поднялась на третье место в Серии А
В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Сампдорию». встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 75-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Рафаэл Толой. Через 10 минут нападающий Луис Мурьель упрочил преимущество хозяев в счёте…
«Аталанта» набрала 66 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (32) — на 16-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 31 матче набравший 75 очков. В тройку лидеров также входит римский «Лацио» (68).
В других матчах тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Парму» со счётом 2:1, «Болонья» дома проиграла «Сассуоло» (0:2), а «Торино» обыграл «Брешию» (3:1).
Италия - Серия А. 31-й тур
08 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Толой – 75' 2:0 Мурьель – 85'
Италия - Серия А. 31-й тур
08 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
0:1 Куцка – 9' (пен) 1:1 Мхитарян – 43' 2:1 Верету – 57'
Италия - Серия А. 31-й тур
08 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Берарди – 41' 0:2 Гараслин – 56' 1:2 Бэрроу – 90+1'
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