«Аталанта» обыграла «Сампдорию» и поднялась на третье место в Серии А

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Сампдорию». встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 75-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Рафаэл Толой. Через 10 минут нападающий Луис Мурьель упрочил преимущество хозяев в счёте…



«Аталанта» набрала 66 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (32) — на 16-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 31 матче набравший 75 очков. В тройку лидеров также входит римский «Лацио» (68).



В других матчах тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Парму» со счётом 2:1, «Болонья» дома проиграла «Сассуоло» (0:2), а «Торино» обыграл «Брешию» (3:1).