Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол». В матче было два удаления

Гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол». В матче было два удаления
Футбол / Испания 0

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Во втором тайме, на 50-й минуте, главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера показал красную карточку нападающему «Барселоны» Ансу Фати. Через 3 минуты с поля был удалён полузащитник «Эспаньола» Поль Лосано. На 56-й минуте матча единственный гол забил уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес. Таким образом, «Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 9 матчей.

«Барселона» набрала 76 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 34 матчах набравший 77 очков.

Испания - Примера. 35-й тур
08 июля 2020, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Суарес – 56'
Удаления: Фати – 50' / Лосано – 53'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020