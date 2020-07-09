Гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол». В матче было два удаления

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Во втором тайме, на 50-й минуте, главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера показал красную карточку нападающему «Барселоны» Ансу Фати. Через 3 минуты с поля был удалён полузащитник «Эспаньола» Поль Лосано. На 56-й минуте матча единственный гол забил уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес. Таким образом, «Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 9 матчей.
«Барселона» набрала 76 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 34 матчах набравший 77 очков.
- 9 июля 2020
-
01:46
-
00:59
-
00:56
-
00:55
-
00:52
-
00:46
-
00:43
-
00:41
-
00:34
-
00:22
-
00:18
-
00:11
- 8 июля 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:51
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
23:01
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:39