Гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол». В матче было два удаления

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Во втором тайме, на 50-й минуте, главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера показал красную карточку нападающему «Барселоны» Ансу Фати. Через 3 минуты с поля был удалён полузащитник «Эспаньола» Поль Лосано. На 56-й минуте матча единственный гол забил уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес. Таким образом, «Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 9 матчей.



«Барселона» набрала 76 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 34 матчах набравший 77 очков.