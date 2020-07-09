Пять голов «Манчестер Сити» — в видеообзоре матча с «Ньюкаслом»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед». встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Голы за «горожан» забили Гариэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и игрок «Ньюкасла» Федерико Фернандес, который отправил мяч в собственные ворота.
Видео можно будет посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Сити» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (43) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно оформивший чемпионский титул.
В других матчах тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1, а «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).
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