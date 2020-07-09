«Зениту» вручили обновлённый кубок РПЛ, Кокорин сыграл против чемпионов. Лучшие фото матча

8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. На 33-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт. Во втором тайме, на 76-й минуте, нападающий Сердар Азмун вывел петербургскую команду вперёд и установил окончательный счёт.
Петербургский «Зенит» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее петербуржцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул. «Сочи» (30) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы «Локомотив» (49) и ЦСКА (46).
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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