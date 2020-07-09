Агент: Газизов сам контролирует важные процессы, это отличает его от всех менеджеров

Агент Олег Ерёмин, близко общающийся с новым генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, прокомментировал его переход в московский клуб из «Уфы».
«Все важные процессы контролирует сам. Без контроля любой процесс может испортится, поскольку ты делегируешь это людям, а людям свойственно ошибаться. Это отличает его от всех менеджеров. Эффективность его работы распространяется на структуру, где он работает, а не на него лично.
Он умеет принимать сильные решения. Почему Обляков оказался в «Уфе», а не в «Зените», хотя его вели все менеджеры питерцев, все тренеры? Как только Шамиль получил информацию, что Облякова можно получить, он моментально принял все условия и сыграл на опережение, опередив «Зенит». Газизов — быстрый и динамичный, поэтому Обляков сразу подписал с «Уфой», а «Зениту» на раскачку, с учётом всей бюрократической машины, потребовалось бы ещё несколько недель», — отметил Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 июля 2020
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