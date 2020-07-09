Сетьен: план «Барселоны» на игру с «Эспаньолом» разрушило удаление Фати

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Эспаньолом» со счётом 1:0 в матче 35-го тура Примеры.



«Мы сегодня провели отличный матч. Нас очень осложнила жизнь оборона «Эспаньола», которая действовала очень насыщенно и закрыто. У нас не было свободного пространства и напора, чтобы прорваться. Что касается отсутствия ударов по воротам в первом тайме, могу сказать, что нам было трудно. Соперник собирал много игроков в штрафной, а играть, когда там столько футболистов, непросто.



В случае с удалением Фати я видел, что он сначала дотянулся до мяча, но это был спорный момент. А вот момент с удалением у «Эспаньола» мне кажется очень серьёзным. И если судья в первом случае вытащил красную карточку, во втором должен был вытаскивать тем более. После удалений на поле появилось больше свободных зон. Мы надеялись, что Фати сможет углубить игру на своём фланге, обыгрывать один в один. Жаль, что наш план разрушило его удаление. Думаю, нам сильно помогли бы его способности», — приводит слова Сетьена Marca.

Гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол». В матче было два удаления