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Главный тренер «Эспаньола» извинился перед болельщиками за вылет в Сегунду

Главный тренер «Эспаньола» извинился перед болельщиками за вылет в Сегунду
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Эспаньола» Франсиско Руфете принёс болельщикам команды извинения за вылет «попугаев» в Сегунду после поражение от «Барселоны» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Примеры, который состоялся на Камп Ноу.

«У «Эспаньола» очень много болельщиков и они заслуживают только лучшего, потому что уже много лет сражаются вместе с командой. Мы старались сделать всё наилучшим образом. Я горд, что являюсь тренером «Эспаньола». В будущем мы должны играть так, как в этом матче с «Барселоной». Нам будет сложно, но сегодняшняя игра должна заложить фундамент на будущее.

У нас всех болит душа за наших болельщиков. Нам нужно сделать всё, чтобы сражаться. Мы должны быть рядом со своими болельщиками. Мы хотим убедить их, что сделаем всё, чтобы как можно скорее вернуться в Примеру», — приводит слова Руфете Marca.

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