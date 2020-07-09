«Ростов» подпишет контракт с японским полузащитником Хасимото
Руководство «Ростова» достигло соглашения с«Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, который в ближайшее время прибудет в Россию, сообщает официальный сайт «Ростова».
Хасимото пройдёт медицинское обследование и подпишет с клубом четырёхлетий контракт.
26-летний Хасимото сыграл в составе «Токио» в 164 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Помимо этого, Кенто является футболистом сборной Японии, в составе которой 26 марта 2019 года дебютировал в товарищеском матче со сборной Боливии, который пока остаётся его единственным за национальную команду.
В сообщении пресс-службы «Ростова» говорится, что дополнительная информация по трансферу будет объявлена позже, после подписания футболистом контракта.
- 9 июля 2020
-
04:47
-
04:36
-
04:21
-
03:54
-
02:50
-
01:57
-
01:46
-
00:59
-
00:56
-
00:55
-
00:52
-
00:46
-
00:43
-
00:41
-
00:34
-
00:22
-
00:18
-
00:11
- 8 июля 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:51
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
23:01
Партнерский контент