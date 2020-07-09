«Ростов» подпишет контракт с японским полузащитником Хасимото

Руководство «Ростова» достигло соглашения с«Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, который в ближайшее время прибудет в Россию, сообщает официальный сайт «Ростова».



Хасимото пройдёт медицинское обследование и подпишет с клубом четырёхлетий контракт.



26-летний Хасимото сыграл в составе «Токио» в 164 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Помимо этого, Кенто является футболистом сборной Японии, в составе которой 26 марта 2019 года дебютировал в товарищеском матче со сборной Боливии, который пока остаётся его единственным за национальную команду.



В сообщении пресс-службы «Ростова» говорится, что дополнительная информация по трансферу будет объявлена позже, после подписания футболистом контракта.