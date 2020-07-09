Суарес: теперь «Барсе» нужно выиграть в 3 оставшихся матчах, и ждать, что «Реал» оступится

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ставший автором единственного мяча в матче с «Эспаньолом» (1:0) в 35-м туре Примеры на «Кап Ноу», прокомментировал выступление своей команды.



«Мы знали, что это будет сложный матч из-за ситуации, в которой находился «Эспаньол». После игры в воскресенье мы устали и это сказалось на интенсивности. Но самое главное, что мы победили и набрали 3 очка.



Думаю, что малое количество опасных моментов, это заслуга соперника. Они играли сзади впятером, и у нас было мало свободных зон. После удалений во втором тайме их стало больше.



Что касается тактики, то это дело тренера. Он её выбирает, равно как и расстановку на поле. Нужно искать нужную формулу для успешных выступлений, и у него всегда будет наша поддержка.



Теперь нам нужно выиграть в трёх оставшихся матчах и ждать, что «Реал» оступится. Но мы будем думать только о своей игре», — приводит слова Суареса Marca.

Гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол». В матче было два удаления