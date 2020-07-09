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Евсеев — о победе в матче с «Ростовом»: «Уфа» — команда с характером

Евсеев — о победе в матче с «Ростовом»: «Уфа» — команда с характером
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Спасибо ребятам! „Уфа“ — команда с характером. Волевая победа над „Ростовом“, обыграли сильного соперника второй раз в сезоне. Довольны. Идём дальше», — написал Евсеев в "Инстаграме".

Напомним, что забитыми голами в составе башкирской команды отметились Фомин и Кротов.

Благодаря этой победе «Уфа» набрала 36 очков и занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге. «Ростов», заработавший 43 очка, располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре команда Евсеева сыграет с московским «Локомотивом» на выезде. Матч состоится в воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 18:30 по московскому времени.

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