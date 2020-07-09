Жерар Пике приехал на матч «Барселоны» на велосипеде

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выбрал необычный транспорт, чтобы добраться до стадиона «Камп Ноу», на котором должен был пройти матч 35-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».



Как сообщает Futbol en Movistar+ в «Твиттере», 33-летний футболист прибыл на встречу на велосипеде. На подъезде к арене Жерар эффектно промчался мимо журналистов и укатил в подземный переход.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Барселона» одолела «Эспаньол» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Луиса Суареса. В матче было два удаления – на 50-й минуте у сине-гранатовых красную карточку получил форвард Ансу Фати, а спустя три минуты аналогичным образом был наказан полузащитник гостей Поль Лосано.



«Барселона», набрав 76 очков в 35 турах, занимает второе место в турнирной таблице Примеры и отстаёт от мадридского «Реала» на одно очко. При этом у «сливочных» есть матч в запасе.