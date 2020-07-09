Круговой — о Газизове: крутой и профессиональный менеджер. Удачи ему в Москве

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги и поделился мнением по поводу генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Вчера стало известно, что Газизов покинет «Уфу» и займёт аналогичный пост в московском «Спартаке».
«Тяжёлый матч провели, долго не играл 90 минут, это сказывалось. В целом состояние удовлетворительное. В Ростове была комфортная для футбола погода, проблем нет. В моменте с заработанным пенальти — задача замыкать такие прострелы на дальней штанге. Тут опередил Байрамяна, он сфолил. Он не профильный защитник, поэтому поймал его на опережении.
Пусть то, как мы прощались с Газизовым, останется в раздевалке. Могу сказать, что он очень крутой и профессиональный менеджер. Хочу поблагодарить Камилловича за всё, и удачи в Москве», — приводит слова игрока «Горобзор».
- 9 июля 2020
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