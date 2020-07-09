«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по проценту точных пасов в матче с «Ньюкаслом»
«Манчестер Сити» установил рекорд английской Премьер-лиги в матче 34-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (5:0).
Как сообщает Opta в «Твиттере», во встрече с «сороками» «горожане» сделали 840 передач, из которых 787 были точными. Таким образом, процент успешных пасов составил 93,7, что является рекордным показателем за всё время ведения этой статистики – с сезона-2003/2004.
«Манчестер Сити», набрав 69 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от уже гарантировавшего себе титул «Ливерпуля» на 23 очка. В следующем туре подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится 11 июля. В оставшихся турах «горожане» встретятся с «Борнмутом», «Уотфордом» и «Норвич Сити».
Давид Сильва попрощался с «Манчестер Сити»
- 9 июля 2020
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