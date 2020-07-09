Евсеев: рад за Газизова и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал назначение Шамиля Газизова генеральным директором московского «Спартака».
«Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент.
Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Всё, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть.
За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру, и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перед командой», — написал Евсеев в "Инстаграме".
Вчера, 8 июля, владелец московского клуба Леонид Федун объявил, что Газизов займёт пост генерального директора.
- 9 июля 2020
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