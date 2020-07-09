Сульшер — о попадании «Манчестер Юнайтед» в топ-4 АПЛ: мы должны сделать это

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил последние результаты своей команды.

«Если мы сумеем победить в каждом из оставшихся матчей, то завершим чемпионат в четвёрке. Мы не можем полагаться на чью-то помощь. Мы должны сделать это сами и войти в следующий сезон, находясь в топ-4 команд Премьер-лиги.



16 игр без поражений придают уверенности, но это совсем не то, к чему «Манчестер Юнайтед» должен стремиться. Мы можем не проигрывать гораздо больше матчей подряд, если будем концентрироваться на правильных вещах», — приводит слова тренера The Independent.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Астон Виллой». После 33 туров команда Сульшера занимает пятое место.