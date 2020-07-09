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«Рубин» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

«Рубин» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 20:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 9 июля, состоится матч «Рубин» — «Краснодар». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Краснодар» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».

«Рубин» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 27-го тура РПЛ
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