«Рубин» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 9 июля, состоится матч «Рубин» — «Краснодар». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».
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