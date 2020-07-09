Агент Рассказова: Цорн не справился, а Газизов вывел «Уфу» на новый уровень

Представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова агент Валерюс Мижигуркис прокмментировал решение назначить Шамиля Газизова новым генеральным директором московского клуба.



«Честно, вообще не думаю о том, сдвинутся ли с точки переговоры по поводу продления контракта с Рассказовым. Как воспитанник, Коля хотел бы остаться в «Спартаке». Тут ситуация не поменялась. У Коли ещё год контракта, он спокойно тренируется, играет, хочет достичь максимального результата. Без работы Николай точно не останется.



Если сравнивать Газизова с Цорном, то у Томаса вообще не было опыта работы в клубе. Результаты показывают, что он не справился. Газизов же многого добился в «Уфе». Вывел её на новый уровень. Честно, не очень хорошо знаю Шамиля Камиловича, так как мы с ним общались всего один раз по Бордачеву и то коротко по телефону», — приводит слова агента «Матч ТВ».

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