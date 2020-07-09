Уткин оценил видео с Дзюбой и Азмуном

Блогер Василий Уткин прокомментировал видео из раздевалки «Зенита», снятое после победы питерцев в матче с «Краснодаром».

Напомним, в ролике нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования имитируют половой акт.

«Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и в частности запретных тем для шуток. И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.

И вообще история этой брутальной шутки несёт в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдалённо не готово. А такая встряска — хоть что-то. Хоть чем-то.

Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент. И повод замечательный — победа «Зенита». И чемпионский трофей в этом году как никакой предыдущий фалличен. Да и про футбол наш, пусть и в сердцах, пусть и не каждый день мы говорим, что сделан он из говна и палок", — написал Уткин в своём телеграм-канале.