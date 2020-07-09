Артём Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба продемонстрировал свои вокальные данные во время праздника в честь чемпионского титула петербургского клуба.
В ходе мероприятия 31-летний футболист исполнил песню «Голубая луна», которую в оригинале спели Борис Моисеев и Николай Трубач. Видео с Дзюбой в своём «инстаграме» опубликовала Маргарита Оздоева, супруга полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором Дзюба и его партнёр по атаке Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт.
После 27 туров «Зенит» опережает ближайшего преследователя, «Локомотив», на 15 очков.
Артём Дзюба в парике показал, как Санкт-Петербург празднует чемпионство «Зенита»
- 9 июля 2020
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