Орлов ответил Уткину на слова о том, что причина успеха «Зенита» — это только бюджет

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание известного блогера Василия Уткина, который, говоря о причинах победы «Зенита» в Российской Премьер-Лиги, указал на бюджет клуба в 18 млрд рублей в год.



«У нас с Уткиным разные взгляды на футбол. Тот же «Манчестер Сити» в этом году не стал чемпионом, хотя денег у них больше, чем у «Ливерпуля». И Хосеп Гвардиола считался как тренер лучше, чем Юрген Клопп. Помню, в советское время всех игроков согнали в армию – в ЦСКА, но ничего не получилось. Всё-таки сбор игроков – это мало, надо их умело расставить и создать команду. Поэтому не разделяю мнение уважаемого коллеги.



Возьмите показатели. «Зенит» пока пропустил только 15 мячей, а забил под 60. Такой же нет другой команды в России! По всем статьям лучшие, лучшие по игре. Что такое игра? Её главный показатель – это голы. Голов-то сколько назабивали! На любой вкус, кто только не забивает. «Зенит» прогрессирует и играет намного ярче. Шесть забили «Ростову», семь – «Уралу», четыре – «Краснодару на его поле. Что ещё надо?» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Василий Уткин — о причинах победы «Зенита»: бюджет в 18 млрд рублей. Всё