Орлов ответил Уткину на слова о том, что причина успеха «Зенита» — это только бюджет

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание известного блогера Василия Уткина, который, говоря о причинах победы «Зенита» в Российской Премьер-Лиги, указал на бюджет клуба в 18 млрд рублей в год.
«У нас с Уткиным разные взгляды на футбол. Тот же «Манчестер Сити» в этом году не стал чемпионом, хотя денег у них больше, чем у «Ливерпуля». И Хосеп Гвардиола считался как тренер лучше, чем Юрген Клопп. Помню, в советское время всех игроков согнали в армию – в ЦСКА, но ничего не получилось. Всё-таки сбор игроков – это мало, надо их умело расставить и создать команду. Поэтому не разделяю мнение уважаемого коллеги.
Возьмите показатели. «Зенит» пока пропустил только 15 мячей, а забил под 60. Такой же нет другой команды в России! По всем статьям лучшие, лучшие по игре. Что такое игра? Её главный показатель – это голы. Голов-то сколько назабивали! На любой вкус, кто только не забивает. «Зенит» прогрессирует и играет намного ярче. Шесть забили «Ростову», семь – «Уралу», четыре – «Краснодару на его поле. Что ещё надо?» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- 9 июля 2020
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:20
-
13:07
-
12:51
-
12:42
-
12:41
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:58
-
11:45
-
11:44
-
11:09
-
11:08
-
10:51
-
10:46
-
10:26
-
10:24
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
07:01