Прядкин: возобновление РПЛ дало опыт, который будет использован в ФНЛ и ПФЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал внеочередное совещание комитета профессионального футбола.

«Возобновление сезона РПЛ в условиях соблюдения новых санитарных норм дало нам уникальный опыт проведения чемпионата, который теперь будет распространен на ФНЛ, ПФЛ и других организаторов соревнований.



Мы обсудили с коллегами все сложности, с которыми столкнулись при рестарте сезона, и поделились наработками по их предупреждению в будущем.



Договорились на следующей неделе о новой встрече, чтобы привести все регламентные документы ко всем санитарным требованиям и синхронизировать структуру календарей каждого из турниров», — приводит слова Прядкина официальный сайт Российского футбольного союза.