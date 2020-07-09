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Прядкин: возобновление РПЛ дало опыт, который будет использован в ФНЛ и ПФЛ

Прядкин: возобновление РПЛ дало опыт, который будет использован в ФНЛ и ПФЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал внеочередное совещание комитета профессионального футбола.

«Возобновление сезона РПЛ в условиях соблюдения новых санитарных норм дало нам уникальный опыт проведения чемпионата, который теперь будет распространен на ФНЛ, ПФЛ и других организаторов соревнований.

Мы обсудили с коллегами все сложности, с которыми столкнулись при рестарте сезона, и поделились наработками по их предупреждению в будущем.

Договорились на следующей неделе о новой встрече, чтобы привести все регламентные документы ко всем санитарным требованиям и синхронизировать структуру календарей каждого из турниров», — приводит слова Прядкина официальный сайт Российского футбольного союза.

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