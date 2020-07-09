Орлов: не надо натаскивать на то, что бабушки платят за газ, а деньги идут на «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу сотрудничества петербургского «Зенита» и генерального спонсора клуба компании «Газпром».



«Я с „Зенитом“ с 1966 года. Он был, есть и, думаю, будет. Конечно, вклад Миллера огромен, он любит футбол. На „Зенит“ тратятся не бюджетные деньги. Не надо натаскивать на то, что это бабушки платят деньги за газ, а потом они идут на „Зенит“. „Газпром“ является спонсором спорта в целом, даже олимпийской сборной.

Помню, Шувалов рассказывал пропагандисту Соловьёву, что 51% прибыли забирает «Газпром», а 49% идёт на развитие. В том числе эти деньги идут на футбол. Конечно, «Зениту» повезло, что «Газпром» взял его под своё начало», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».