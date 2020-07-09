Орлов: нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» должен приложить все усилия, чтобы сохранить в команде связку нападающий Сердар Азмун – Артём Дзюба.



«Конечно, у «Зенита» есть шансы хорошо выступить в Лиге чемпионов, если команда будет выглядеть так же, как сейчас. Но идут разговоры о том, что, например, Азмун может уйти.



Думаю, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Они ещё год-два могут вместе здорово в Лиге чемпионов выступить. Нельзя их разбивать. Любой другой игрок придёт на место Азмуна, и ещё неизвестно, будет ли там налажено. Сейчас «Зениту» надо сохранить команду, усилить ещё одним-двумя игроками и двигаться к Лиге чемпионов. Выйти из группы эта команда вполне может», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

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