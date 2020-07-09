Орлов: нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» должен приложить все усилия, чтобы сохранить в команде связку нападающий Сердар Азмун – Артём Дзюба.
«Конечно, у «Зенита» есть шансы хорошо выступить в Лиге чемпионов, если команда будет выглядеть так же, как сейчас. Но идут разговоры о том, что, например, Азмун может уйти.
Думаю, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Они ещё год-два могут вместе здорово в Лиге чемпионов выступить. Нельзя их разбивать. Любой другой игрок придёт на место Азмуна, и ещё неизвестно, будет ли там налажено. Сейчас «Зениту» надо сохранить команду, усилить ещё одним-двумя игроками и двигаться к Лиге чемпионов. Выйти из группы эта команда вполне может», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- 9 июля 2020
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:03
-
14:47
-
14:32
-
14:32
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:20
-
13:07
-
12:51
-
12:42
-
12:41
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:58
-
11:45
-
11:44
-
11:09
-
11:08
-
10:51
-
10:46
-
10:26
-
10:24
-
10:03
-
10:00