Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы

Орлов: нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» должен приложить все усилия, чтобы сохранить в команде связку нападающий Сердар АзмунАртём Дзюба.

«Конечно, у «Зенита» есть шансы хорошо выступить в Лиге чемпионов, если команда будет выглядеть так же, как сейчас. Но идут разговоры о том, что, например, Азмун может уйти.

Думаю, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Они ещё год-два могут вместе здорово в Лиге чемпионов выступить. Нельзя их разбивать. Любой другой игрок придёт на место Азмуна, и ещё неизвестно, будет ли там налажено. Сейчас «Зениту» надо сохранить команду, усилить ещё одним-двумя игроками и двигаться к Лиге чемпионов. Выйти из группы эта команда вполне может», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Артём Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020