Тедеско пригласили на заседание КДК. Он был удалён в ходе матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был приглашён на заседание контрольно-дисциплинарной комиссии РФС.
«Пригласили Тедеско на КДК, которое состоится в пятницу. Будем разбирать не только само удаление, но и всё, что записано в рапорте резервного судьи. Рапорт мы тоже запросили», — рассказал глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удалён в первом тайме за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти.
«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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