Хусаинов: Лапочкин должен был ставить пенальти в пользу «Спартака» в моменте с Рассказовым

Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что главный судья матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Локомотив» Сергей Лапочкин допустил ошибку, не отреагировав на столкновение защитников Николая Рассказова и Ведрана Чорлуки в штрафной площади «железнодорожников».



«Лапочкин должен был ставить пенальти в момент падения Рассказова в штрафной. Чорлука фолил, было движение в сторону Рассказова, от чего Николай упал», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч «Спартак» – «Локомотив» завершился со счётом 1:1. В ходе встречи красную карточку получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, активно возмутившийся решением назначить пенальти в ворота его команды.

Тедеско: судьи убивают «Спартак» каждую игру