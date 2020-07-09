Хусаинов: Лапочкин должен был ставить пенальти в пользу «Спартака» в моменте с Рассказовым
Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что главный судья матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Локомотив» Сергей Лапочкин допустил ошибку, не отреагировав на столкновение защитников Николая Рассказова и Ведрана Чорлуки в штрафной площади «железнодорожников».
«Лапочкин должен был ставить пенальти в момент падения Рассказова в штрафной. Чорлука фолил, было движение в сторону Рассказова, от чего Николай упал», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Спартак» – «Локомотив» завершился со счётом 1:1. В ходе встречи красную карточку получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, активно возмутившийся решением назначить пенальти в ворота его команды.
Тедеско: судьи убивают «Спартак» каждую игру
- 9 июля 2020
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