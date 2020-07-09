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Футболисты «Зенита» спели песню «Валера». Видео

Футболисты «Зенита» спели песню «Валера». Видео
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Зенита» попробовали свои силы в караоке в ходе празднования чемпионского титула.

Среди того, что исполнили игроки сине-бело-голубых, оказалась песня «Валера» исполнительницы «Афродита». Видео в своём «инстаграме» опубликовала Маргарита Оздоева, супруга полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

Ранее эта песня была популярна среди болельщиков «Спартака». Они исполняли её на трибунах, намекая на Валерия Карпина, который на тот момент занимал пост главного тренера команды. В настоящее время специалист возглавляет «Ростов».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, победив в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Премьер-Лиги (4:2). Накануне, 8 июля, сине-бело-голубые также одолели на своём поле «Сочи» (2:1). В оставшихся турах подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом».

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