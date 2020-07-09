Иранский журналист — о видео с Азмуном и Дзюбой: в Иране за такое были бы последствия

Иранский журналист Хаял Муаззин рассказал, как на родине форварда «Зенита» Сердара Азмуна отнеслись к его празднованию титула с партнёром по команде Артёмом Дзюбой.
«Если бы подобное произошло в Иране, конечно, для Азмуна были бы последствия. Можно было бы ожидать жёстких комментариев не только от обычных граждан, но и от власти. О том видео, которое появилось в сетях, много пишут на иранских информационных сайтах. Но я бы не сказал, что его сейчас сильно критикуют. Сердар находится в России, и это его личное дело. Скандала нет.
В Иране есть свои законы, которые должны соблюдаться. В России — свои. Например, в Иране женщина обязана по закону закрывать голову. Но я много раз видел, как только женщины пересекают границу, например, прилетают в Москву, они ходят без платков. В Иране их за то, что они в другой стране ходят без платков, не наказывают", — приводит слова журналиста «Комсомольская правда».
Напомним, в видеоролике нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования имитируют половой акт.
- 9 июля 2020
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