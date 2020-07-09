Новиков: приложим все силы, чтобы обыграть «Урал»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Сложно сказать, с чем связано, что на выезде мы выступаем успешнее, чем дома. Факт, что игры на своей арене нам даются труднее. Постараемся сегодня обыграть „Урал“, приложим для этого все силы», — приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

Заработавшее 32 очка в 25 матчах «Динамо» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, «Урал», который провёл на один матч больше, имеет столько же баллов в активе, однако уступает москвичам по дополнительным показателям.

Матч между командами состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.