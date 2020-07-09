Новиков: приложим все силы, чтобы обыграть «Урал»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Сложно сказать, с чем связано, что на выезде мы выступаем успешнее, чем дома. Факт, что игры на своей арене нам даются труднее. Постараемся сегодня обыграть „Урал“, приложим для этого все силы», — приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба в «Твиттере».
Заработавшее 32 очка в 25 матчах «Динамо» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, «Урал», который провёл на один матч больше, имеет столько же баллов в активе, однако уступает москвичам по дополнительным показателям.
Матч между командами состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
- 9 июля 2020
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:25
-
16:09
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:03
-
14:47
-
14:32
-
14:32
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:20
-
13:07
-
12:51
-
12:42
-
12:41
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:58
-
11:45
-
11:44